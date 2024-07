AEX begint met winst, ASMI stijgt na koopadvies

De Amsterdamse AEX-index is woensdag met winst geopend, in navolging van de plussen in New York een dag eerder. Chiptoeleverancier ASMI stond bij de stijgers op het Damrak na een koopadvies van investeringsbank Stifel.

De AEX noteerde in de vroege handel een plus van 0,8 procent op 932,32 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 870,63 punten. Op de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt waren winsten tot 0,7 procent te zien.

ASMI won bijna 3 procent. Branchegenoot Besi ging 7 procent vooruit na een flinke verhoging van het koersdoel door zakenbank Morgan Stanley. Grootste daler in de AEX was muziekbedrijf Universal Music Group (UMG) met een min van 0,7 procent.

In Brussel kelderde Bpost 7,5 procent na een forse winstwaarschuwing. Het Belgische bedrijf worstelt onder meer met tegenvallende prestaties bij de logistieke activiteiten in de Verenigde Staten. Volgens Bpost kan de bedrijfswinst dit jaar wel een derde lager uitvallen dan vorig jaar. In Amsterdam werd PostNL bij de kleinere fondsen mee omlaag getrokken met een koersval van ruim 5 procent.

Het sentiment in New York kreeg steun van opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell over de inflatie op het forum van de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra. Volgens Powell wordt vooruitgang geboekt met het terugdringen van de inflatie, maar heeft de Federal Reserve wel meer informatie nodig voordat de rente verlaagd kan worden. Die opmerkingen worden door beleggers gezien als teken dat de Fed later dit jaar begint met het verlagen van de rente.

Later op de dag zal de aandacht daarom uitgaan naar cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt van loonstrookverwerker ADP en de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed. Op vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een grote rol bij het beleid van de centrale bank.

De euro was 1,0755 dollar waard. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 83,22 dollar en Brentolie werd ook 0,5 procent duurder, op 86,71 dollar per vat.