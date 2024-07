ASML mag ondanks bezwaar omwonenden vlak bij woonwijk uitbreiden

Chipmachinefabrikant ASML mag doorgaan met zijn plannen voor uitbreiding in de buurt van een woonwijk in Veldhoven. Twee omwonenden hadden de bestemmingsplannen daarvoor aangevochten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vreesden onder meer voor geluidsoverlast en verkeershinder, maar volgens de Raad van State zijn de bezwaren ongegrond.

Specifiek ging de zaak om de bestemmingsplannen voor De Run 7000. Dat is een gebied tussen de Kempenbaan in Veldhoven en de snelweg A67 waarvan een deel al in gebruik was door ASML. Het bedrijf wil daar zogeheten cleanrooms bouwen, ruimtes waar zelfs de kleinste stofdeeltjes uit de lucht worden gezuiverd. In deze ruimtes wil ASML zijn nieuwste chipmachines gaan produceren. De gemeenteraad van Veldhoven keurde de bestemmingsplannen eind 2022 goed.

De omwonenden die in verzet kwamen wonen ten noorden van het ASML-terrein, aan de overzijde van de Kempenbaan. Zij wilden onder andere dat de nieuwbouw deels ondergronds zou worden gebouwd, zodat de bebouwing minder hoog zou worden. Maar dat is volgens de Raad van State niet mogelijk. “Het bedrijfsproces van ASML is dusdanig dat machines worden gemaakt met een ongekende verfijning en bijbehorende gevoeligheid. Juist hierom zijn alle productieruimten van ASML op een volstrekt gelijke hoogte gelegen”, aldus de rechter.

Ook meent de Afdeling bestuursrechtspraak dat de geluidshinder binnen de perken blijft. Daarbij wijst de rechter onder meer naar het lawaai dat afkomstig is van verkeer over de Kempenbaan en de A67. “Het geluidniveau ten gevolge van de activiteiten en installaties van ASML wordt gemaskeerd door het geluidniveau ten gevolge van het wegverkeer” over met name deze wegen, aldus de rechter.