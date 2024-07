Brussel keurt deal Lufthansa met ITA nu wel goed

De Europese Commissie heeft luchtvaartconcern Lufthansa nu wel toestemming gegeven om een groot deel van zijn Italiaanse branchegenoot ITA te kopen. Daarvoor moest het Duitse bedrijf wel toezeggingen doen om zorgen over verminderde concurrentie weg te nemen. Zo heeft Lufthansa beloofd om op routes tussen Italië en luchthavens in Midden-Europa meer ruimte te bieden voor concurrenten. Ook geeft Lufthansa start- en landingsrechten weg op luchthaven Milaan Linate.

Lufthansa sloot een akkoord met ITA en de Italiaanse regering om 325 miljoen euro te investeren in de financieel geplaagde opvolger van Alitalia, waarvoor het concern een belang van 41 procent krijgt. Maar de Europese Commissie wilde niet direct toestemming geven voor die deal, werd in maart bekend. Bij de dagelijkse leiding van de Europese Unie leefden zorgen over de beperkte keuzemogelijkheden die reizigers op bepaalde routes zouden overhouden.