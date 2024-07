CureVac schrapt banen in Duitsland na mislukking coronavaccin

Het Duitse biotechbedrijf CureVac, dat eerder stopte met de ontwikkeling van een coronavaccin omdat de werking daarvan tegenviel, schrapt bijna een derde van de banen in Duitsland. De onderneming wil de operationele kosten vanaf volgend jaar met 30 procent verlagen, maakt CureVac bekend.

Het bedrijf heeft ruim 1100 medewerkers verspreid over vestigingen in Duitsland, Nederland, België, Zwitserland en de Verenigde Staten. Hoeveel mensen precies in Duitsland werken is niet bekend.

CureVac heeft dringend geld nodig, na problemen met klinische proeven en octrooien voor zijn mRNA-technologie. Daarom verkoopt de onderneming de rechten op zijn griep- en coronavaccins aan de Britse farmaceut GSK voor een bedrag dat kan oplopen tot 1,45 miljard euro.

Het biotechnologiebedrijf werd aanvankelijk beschouwd als een van de hoopvolle kandidaten voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. CureVac slaagde er echter niet in de veiligheid en effectiviteit van het mRNA-vaccin op het gewenste niveau te krijgen. Het bedrijf werkt momenteel aan de ontwikkeling van een nieuw coronavaccin.

Ronald Plasterk, die onlangs even in beeld was als beoogd premier, verkocht zijn farmaceutische bedrijf in 2022 aan CureVac voor 32 miljoen euro.