Notulen wijzen op verdeeldheid bij Fed over rente

De beleidsbepalers bij de Federal Reserve wachten nog op aanvullend bewijs dat de inflatie voldoende afneemt in de Verenigde Staten. Tijdens hun laatste rentevergadering in juni waren ze daarbij nog verdeeld over hoe lang ze het beste de rente op een hoog niveau willen houden, volgt uit de naar buiten gekomen notulen van de vergadering.

“Sommigen” van de functionarissen benadrukten de noodzaak tot geduld voordat de rente omlaag kan. Anderen zeiden juist dat ze zo nodig ook nog bereid waren om de rente te verhogen.

Naar het stuk werd op de financiële markten erg uitgekeken, voor het geval er extra aanwijzingen in zouden staan over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De Fed had de rente tijdens de vergadering opnieuw onveranderd gelaten.