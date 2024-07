Oekraïne praat met Azerbeidzjan over aardgas voor doorvoer naar EU

Oekraïne wil als doorvoerland aardgas uit Azerbeidzjan naar de Europese Unie sturen om zo de energiezekerheid in het landenblok te waarborgen. Daarover voert de Oekraïense regering momenteel gesprekken met Azerbeidzjan, zei president Volodymyr Zelensky in gesprek met persbureau Bloomberg.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Europa geprobeerd los te komen van Russisch gas. Landen als Slowakije en Oostenrijk ontvangen echter nog altijd gas uit Rusland, via de pijpleiding die door Oekraïne loopt. De overeenkomst tussen de Russische en Oekraïense staatsenergiebedrijven voor deze doorvoer, die in 2019 werd getekend, loopt aan het einde van dit jaar af.

Daarom wordt nu naar Azerbeidzjan gekeken als alternatieve leverancier van aardgas. “We willen het gascontract met de Russische Federatie niet verlengen. We willen niet dat ze hier geld verdienen”, aldus Zelensky. “De onderhandelingen zijn gaande.”

Oekraïne was voorheen een belangrijk doorvoerland voor Russisch aardgas naar de EU, waaraan het land ook geld verdient. Het land voorzag in ongeveer een kwart van de gasbehoefte van het landenblok. Die doorvoer slonk nadat Rusland alternatieve routes begon te gebruiken en niet langer gas leverde aan grote importeurs in Europa.