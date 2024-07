Tesla verder omhoog op verkorte handelsdag Wall Street

Tesla stond woensdag opnieuw bij de winnaars op Wall Street, deze keer met een plus van 6,5 procent. De afgelopen handelsdagen won het aandeel al flink aan waarde. De Amerikaanse aandelenmarkten zijn verder overwegend hoger geëindigd op een verkorte handelsdag, in aanloop naar Fourth of July op donderdag.

Tesla ging dinsdag al meer dan 10 procent omhoog, na de publicatie van meevallende cijfers over de leveringen van elektrische auto’s. Maandag maakte het aandeel ook al een koerssprong. Toen ging het om ruim 6 procent.

Wall Street blijft donderdag dicht voor Onafhankelijkheidsdag. Fourth of July is een nationale feestdag in de Verenigde Staten, waarop de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 wordt gevierd.

De aandelenindex S&P 500 eindigde woensdag 0,5 procent hoger op een nieuw record van 5537,02 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 0,9 procent klom naar 18.188,30 punten. De Dow-Jonesindex sloot wel iets lager, met een min van 0,1 procent op 39.308,00 punten.

Beleggers waren woensdag in afwachting van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve die na het slot van de halve handelsdag bekend worden gemaakt. Die aantekeningen worden doorgaans nauwlettend bestudeerd voor aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Fed-president Jerome Powell verklaarde dinsdag op het forum van de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra dat vooruitgang wordt geboekt met het terugdringen van de inflatie, maar dat de Fed wel meer informatie nodig heeft voordat de rente verlaagd kan worden. Die opmerkingen worden door beleggers gezien als teken dat de Fed later dit jaar begint met het verlagen van de rente.

Ook kwamen cijfers van loonstrookverwerker ADP over de groei van de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven die iets zwakker waren dan verwacht. Dat cijfer loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

Aandelen van mediaconcern Paramount Global werden 4 procent hoger gezet. Het moederbedrijf van onder meer CBS, MTV en Nickelodeon zou een akkoord hebben bereikt over een fusie met filmstudio Skydance Media.

Microsoft won 0,3 procent. Het techbedrijf gaat 2,2 miljard euro investeren in een groot datacenterproject in het noordoosten van Spanje, zo werd woensdag bekend.