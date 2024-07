Zakenkrant: Brussel wil met invoerrechten Shein en Temu raken

De Europese Commissie wil voortaan invoerrechten in rekening brengen voor alle pakketjes die van buiten de Europese Unie komen. De maatregel is vooral gericht op Chinese webshops Temu, Shein en AliExpress, meldt Financial Times op basis van ingewijden.

Mensen die voor minder dan 150 euro aan spullen bestellen van buiten de EU hoeven geen invoerrechten te betalen. Volgens de Britse zakenkrant wil het dagelijks bestuur van het landenblok af van die drempel, wat ook kleine bestellingen uit China duurder maakt. Het wordt waarschijnlijk wel lastig om overeenstemming te vinden met alle lidstaten, zegt een betrokkene tegen FT.

Temu en Shein hebben de afgelopen jaren fors terrein gewonnen op de Europese markt, onder andere door hard op prijs te concurreren met westerse webshops. Voor een deel is dat mogelijk door Chinese subsidies voor postdiensten. Hoewel de maatregel alle pakketjes van buiten de EU zou raken, heeft het Amerikaanse Amazon er minder last van. Via dit platform kopen Europese consumenten vooral producten van verkopers uit de EU.