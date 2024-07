Chinese makers elektrische auto’s blijven in EU ondanks heffingen

De Chinese fabrikanten van elektrische auto’s XPeng en Nio zijn niet van plan de Europese markt te verlaten, ondanks de hoge importheffingen voor Chinese elektrische auto’s die vrijdag ingaan. Dat hebben ze laten weten nadat de Europese Commissie besloot de heffingen door te zetten. Ze zouden een eind moeten maken aan de oneerlijke concurrentie die China zou bedrijven door eigen fabrikanten te subsidiëren.

“Als bedrijf met een mondiale visie zal XPeng zijn strategie om buitenlandse markten te verkennen niet veranderen. We zullen manieren vinden om de impact op de consument zoveel mogelijk te beperken”, klinkt het bij XPeng.

Rivaal Nio stelt nog te hopen “een oplossing te bereiken met de EU voordat definitieve maatregelen in november 2024 van kracht worden”. “In dit stadium handhaaft Nio de prijzen van huidige modellen op de Europese markten. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de prijzen in een later stadium worden aangepast als gevolg van het opleggen van deze tarieven”, aldus het bedrijf.

Europa werd afgelopen jaar overspoeld met goedkope elektrische auto’s uit China. Door die hevige prijzenoorlog verliezen veel Europese autofabrikanten marktaandeel, terwijl een eigen elektrischevoertuigenindustrie volgens de Europese Commissie cruciaal is om de EU klimaatneutraal te maken.

De heffingen zijn nog wel voorlopig. Ze worden opzijgezet, voor het geval Brussel en Beijing er de komende vier maanden niet uitkomen. Als de commissie oordeelt dat China zijn leven niet betert, worden de maatregelen voor vijf jaar van kracht. Alleen een ruime meerderheid van de EU-landen zou dat kunnen tegenhouden. Maar dat lijkt ondanks ongerustheid over dreigende Chinese vergeldingsmaatregelen vooralsnog onwaarschijnlijk.