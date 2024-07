Consumentenbond vraagt bunq om opheldering over coulanceregeling

De Consumentenbond vindt dat bunq meer duidelijkheid moet geven over de uitvoering van zijn coulanceregeling. De belangenbehartiger krijgt namelijk signalen dat sommige gedupeerde klanten van de onlinebank minder compensatie krijgen voor helpdeskfraude dan ze hadden gehoopt.

Bunq kondigde recent aan klanten die de dupe waren geworden van phishing en helpdeskfraude te zullen compenseren. Daarop werd toen positief gereageerd door de Consumentenbond. Het ging om een kwestie waarover al wekenlang onrust was.

Die onrust ontstond na berichtgeving door NOS en NRC eind mei. Opvallend veel klanten van bunq hadden door oplichterstrucs hun geld verloren. De gedupeerden zeiden moeilijk contact te kunnen krijgen met medewerkers van de bank en er was kritiek op het gebrek aan beveiligingsmaatregelen.

Nu stelt de bond dat een groot deel van de gedupeerden naar tevredenheid gecompenseerd lijkt. “Maar bunq geeft toe dat er inderdaad in een enkel geval afgeweken wordt van de coulanceregeling. De bank wil niet zeggen waarom dat is.”

Ook rechtsbijstandsverzekeraars en advocaten zouden de details waarop vergoedingen zijn gebaseerd, niet te zien krijgen. Volgens de Consumentenbond zijn gedupeerden hierdoor onzeker over het ontvangen aanbod. “We roepen bunq op alsnog de invulling van de regeling te publiceren, zodat gedupeerden weten waar ze aan toe zijn”, zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

Volgens Molenaar is wel duidelijk dat bunq zakelijke klanten uitsluit van de coulanceregeling. “Dat is bij andere banken vaak ook zo, maar bunq schrijft zelf in zijn persbericht dat ze ‘alle’ gedupeerden compensatie aanbieden. Dat zou dan ook moeten gelden voor (kleine) ondernemers en zzp’ers wiens spaargeld een noodzakelijk vangnet is.”

Een woordvoerder van bunq wil geen commentaar geven.