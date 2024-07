Gestegen aandelenkoersen leveren pensioenfondsen 36 miljard op

Het belegd vermogen van Nederlandse pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 36 miljard euro gestegen dankzij de winsten op de wereldwijde aandelenbeurzen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Daar stonden wel verliezen op beleggingen in obligaties en derivaten tegenover.

Volgens DNB bedroeg de koerswinst van pensioenfondsen op hun beleggingen in aandelen in de eerste drie maanden van het jaar 26 miljard euro. Participaties in beleggingsfondsen werden 10 miljard meer waard. Het gaat dan om diverse typen beleggingsfondsen, waaronder aandelenfondsen die in waarde stegen, maar ook obligatiefondsen, waarvan de koersen daalden.

Het totale belegd vermogen van pensioenfondsen steeg daardoor met 2 procent naar 1687 miljard euro, aldus DNB.

De MSCI World-index, een belangrijke graadmeter voor aandelenmarkten in ontwikkelde economieën, steeg in het eerste kwartaal met 11 procent, vooral aangejaagd door de hoop op renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve. Ook de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) droeg bij aan die stijging, met bijvoorbeeld sterke koerswinsten voor AI-chipbedrijf Nvidia en andere grote techconcerns.