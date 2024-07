Huizenprijzen hard omhoog naar hoogste niveau ooit

De huizenprijzen op de krappe woningmarkt zijn nog nooit zo hoog geweest als afgelopen kwartaal, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De gemiddelde verkoopprijs van bestaande huizen was in het tweede kwartaal 468.000 euro, 7,2 procent meer vergeleken met het eerste kwartaal van 2024. Dit is een “uitzonderlijke” toename, vindt de makelaarsvereniging, omdat dit sinds het begin van de metingen in 1995 maar een keer eerder is gebeurd.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023 zijn de prijzen met 13,6 procent nog harder gestegen. Het gaat om de grootste stijging in twee jaar. De NVM zegt zich zorgen te maken over de prijsontwikkeling en de betaalbaarheid van huizen op de lange termijn. “De prijzen vliegen omhoog door de krappe markt, goede financierbaarheid, inkomensstijgingen en daarmee het vertrouwen van de consument”, legt Lana Gerssen, de voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, uit.

Huizenkopers hebben afgelopen kwartaal vaker overboden, aldus de NVM. In april, mei en juni zijn twee op de drie huizen boven de vraagprijs verkocht. Een kwartaal eerder was dit nog 56 procent en een jaar eerder 39 procent. De verkoopprijs was gemiddeld 4,3 procent hoger dan de vraagprijs.

Ondanks de recordprijzen en het tekort aan te koop staande huizen hebben NVM-makelaars afgelopen kwartaal ruim 35.000 bestaande huizen verkocht, 3 procent meer dan een jaar eerder en 18 procent meer vergeleken met het eerste kwartaal. Toen zag NVM het aanbod nog opdrogen, maar vorig kwartaal werden 41 procent meer woningen te koop gezet.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster lieten onlangs weten dat de huizenprijzen in mei een nieuw record hadden bereikt. Uit die cijfers kwam naar voren dat kopers gemiddeld 445.430 euro moesten neerleggen voor een bestaande koopwoning.

In de nieuwbouw ziet het er voor kopers gunstiger uit volgens NVM. Hier daalden de prijzen naar gemiddeld 475.000 euro, 1,2 procent minder dan in het eerste kwartaal. Het aanbod lag met ongeveer 15.200 huizen 11 procent hoger dan in januari, februari en maart. Makelaars verkochten ook veel meer nieuwbouwhuizen dan in het tweede kwartaal van 2023.

Verder zien vier op de vijf makelaars dat verhuurders hun huizen vaker verkopen, aldus NVM. Dat zou vooral komen door de wet die op 1 juli inging om te hoge huren in het middensegment tegen te gaan, het verbod op tijdelijke huurcontracten en ongunstigere belastingmaatregelen.