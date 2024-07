NVM: verkoop huurhuizen helpt niet alle huurders aan koopwoning

Het verkopen van huurhuizen zorgt voor meer huizen op de koopwoningmarkt, maar dat helpt niet alle huurders aan een koophuis. Dit zegt Lana Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen van makelaarsvereniging NVM. Eerder donderdag werd bekend dat de meeste NVM-makelaars dit zogeheten uitponden steeds vaker zien gebeuren. Dat komt onder meer door de wet die deze week inging om de prijzen van meer huurwoningen te reguleren en extreem hoge huren in de vrije sector tegen te gaan.

“Excessen op de huurmarkt moeten worden aangepakt, maar de stapeling van maatregelen heeft een negatief effect op de markt”, vindt ze. Gerssen doelt ook op het verbod op tijdelijke huurcontracten en het hogere fictief rendement, een ongunstige belastingmaatregel voor verhuurders.

Uitponden kan verlichting bieden op de krappe koopwoningmarkt, aldus Gerssen. “Maar koophuizen zijn vaak te duur voor huurders. De inkomenseisen voor huren zijn lager dan die voor hypotheken. Expats en rijke huurders kunnen wel meer betalen, want zij huren vaak al duurdere woningen en hebben meer geld. Mensen die niet voldoende geld voor een hypotheek hebben vallen buiten de boot”, legt ze uit.

De makelaarsvereniging maakt zich volgens Gerssen zorgen over het gebrek aan alternatieven voor huurders die geen huis kunnen kopen. “Hiermee verschuif je het probleem. Zij kunnen de koopwoningmarkt niet betreden en er zijn te weinig alternatieven op de huurwoningmarkt”, zegt ze, verwijzend naar het tekort aan huurhuizen dat groter wordt door het uitponden.

De meeste makelaars denken bovendien dat de huizenprijzen dit kwartaal verder stijgen. Afgelopen kwartaal bereikten die al een nieuw record.

Een ruime meerderheid van de makelaars verwacht volgens de NVM dat verhuurders in de tweede helft van dit jaar nog meer woningen verkopen. Uit onderzoek van de makelaarsvereniging komt naar voren dat kleinere huurhuizen vaker te koop worden gezet dan grotere en dat dit het vaakst gebeurt bij appartementen van 60 tot 80 vierkante meter. Van de uitgeponde woningen valt 22 procent net boven het middendure segment.

Verder valt op dat de onderzochte uitgeponde huizen vaak dure huurhuizen waren en dat een op de vijf uitpondwoningen in Amsterdam staat. Dat komt volgens de NVM omdat de huren daar vaak hoger zijn dan in veel andere plaatsen. Ook in Den Haag en Haarlem zijn veel huizen met een hoge huur verkocht.