TenneT heeft oplossing voor meer capaciteit op vol stroomnet

TenneT komt met een manier om het volle elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Door wind en koelte slim toe te passen, gaat de landelijke netbeheerder meer stroom transporteren dan waarvoor de hoogspanningslijnen zijn ontworpen. Dit moet leiden tot 30 procent extra transportcapaciteit op het volle net.

Door het transporteren van elektriciteit worden de geleiders in de hoogspanningslijnen warm, legt TenneT uit. Vanwege de verwarming zakken de geleiders, ‘doorhangen’ genoemd, wat de maximale transportcapaciteit van een hoogspanningsverbinding beperkt.

Maar het weer kan een gunstig effect hebben op de koeling van de geleiders, volgens TenneT. “Bij lage temperatuur, maar vooral door wind, wordt de lijn meer gekoeld waardoor er minder doorhang plaatsvindt. In zo’n geval kan er dus op een veilige manier meer stroom worden getransporteerd”, aldus de netbeheerder. TenneT is van plan om op acht extra locaties het hoogspanningsnet “dynamisch” te gebruiken, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Op basis van informatie over de doorhang en de transportcapaciteit van de hoogspanningslijn in combinatie met de weerprognoses wordt bepaald hoeveel extra transport er over de verbinding kan plaatsvinden. Dat wordt nu tot 56 uur vooruit gedaan. De speciale techniek wordt dit jaar op grotere schaal toegepast. “Hiermee ontstaat extra ruimte op het bestaande net” zonder meer risico’s te nemen, licht TenneT toe.

Op veel plekken in Nederland is het stroomnet momenteel vol. Nieuwbouw en bedrijven moeten daarom wachten tot ze een nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen krijgen.

Het flink belaste Nederlandse elektriciteitsnet moet de komende jaren daarom aanzienlijk worden uitgebreid, maar dat is duur en kost veel tijd. Daarom komt de netbeheerder ook met andere “slimme oplossingen” om het bestaande net efficiënter te benutten.