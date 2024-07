Volkswagen hekelt EU-heffingen op Chinese stekkerauto’s

Volkswagen is niet te spreken over de hogere importheffingen op Chinese elektrische auto’s die de Europese Unie invoert. Het moment waarop de Europese Commissie met die extra belasting komt, is volgens het Duitse autoconcern nadelig voor de Europese markt voor stekkerauto’s.

“Compenserende invoerrechten zijn in het algemeen ongeschikt om de concurrentiekracht van de Europese auto-industrie op de lange termijn te versterken”, schrijft Volkswagen. “We wijzen ze af.”

De Europese Unie zet de hoge importheffingen voor Chinese elektrische auto’s door, maakte de commissie donderdag bekend. Ze moeten een eind maken aan de oneerlijke concurrentie die China zou bedrijven door eigen fabrikanten te subsidiëren. De heffingen zijn nog wel voorlopig. Ze worden opzijgezet, voor het geval Brussel en Beijing er de komende vier maanden niet uitkomen.