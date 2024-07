Woonminister moet inzetten op zo veel mogelijk bouwen, vindt NVM

Makelaarsvereniging NVM wil dat Mona Keijzer als nieuwe woonminister inzet op zo snel mogelijk, zoveel mogelijk huizen bouwen om krapte en prijsstijgingen tegen te gaan. “Het is positief dat de aanpak van de wooncrisis topprioriteit is”, aldus Lana Gerssen, de voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. Gerssen is blij dat Keijzer veel van de ambities van oud-minister Hugo de Jonge overneemt.

Gerssen vindt het “heel goed” dat twee A4’tjes in het hoofdlijnenakkoord gewijd zijn aan het aanpakken van de wooncrisis. Ze benadrukt wel dat ze het belangrijk vindt dat de markt daar ook bij betrokken wordt. Zo hoopt NVM zo snel mogelijk de toenemende woningvraag op te vangen. “Nu alleen nog de stap van praten naar bouwen.”

De voorzitter prijst bovendien de no-nonsense-mentaliteit van Keijzer. “Het is positief dat Mona Keijzer zegt: ‘Als ik dingen zie die niet werken, schroom ik niet om maatregelen te treffen.’ Ze neemt ambities over van Hugo de Jonge, zoals de 100.000 nieuwe woningen per jaar.” Dat het aantal nieuwbouwwoningen achterblijft, weet zij ook. “Ik kan alleen maar prijzen dat ze die ambitie blijft benoemen.”

Hugo de Jonge heeft al maatregelen genomen om de nieuwbouw aan te jagen, zoals het versnellen van procedures. Gerssen roept de politiek daarnaast op nieuwbouw aan te laten sluiten op de vraag. Nu wordt vastgehouden aan twee derde betaalbare huur- en koopwoningen en een derde aan duurdere woningen, legt ze uit. “Als dat betekent dat bouwen niet uit kan, moet je kunnen kijken wat er wel mogelijk is. Daar heb je meer aan dan helemaal niks doen.”

Donderdag maakte NVM bekend dat de nieuwbouwmarkt aantrekt. De grotere vraag naar nieuwbouwhuizen is een gevolg van de schaarste en sterk stijgende prijzen in de bestaande koopwoningmarkt. De prijzen van nieuwbouwwoningen blijven al langere tijd stabiel, een groot verschil met de snel stijgende prijzen van bestaande woningen, volgens Gerssen. Een nieuwbouwwoning kostte in het tweede kwartaal gemiddeld 475.000 euro.

De politieke focus op betaalbare nieuwbouw zorgt ervoor dat meer huizen in het betaalbare segment vallen, legt Gerssen uit. Ook de recente dip in de nieuwbouwmarkt, waarbij vooral duurdere projecten minder goed verkochten, hebben volgens NVM waarschijnlijk geleid tot enige voorzichtigheid in het bepalen van de prijs van nieuwbouwwoningen.