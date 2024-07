Beurs Londen licht omhoog na verkiezingswinst Labour

De aandelenbeurs in Londen is vrijdag licht hoger geopend, na de enorme winst van Labour bij de Britse parlementsverkiezingen. De partij van leider Keir Starmer heeft volgens exitpolls de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk met overmacht gewonnen. De overwinning van Labour was al verwacht op de financiële markten.

Labour heeft volgens de polls 410 van de 650 zetels in het Britse parlement. Op ruime afstand volgt de Conservatieve Partij van Rishi Sunak met 131 zetels. Starmer wordt nu de eerste Labour-premier sinds 2010. Hij heeft het aanjagen van de economische groei tot speerpunt gemaakt in zijn verkiezingscampagne en ook gezegd de banden met de Europese Unie aan te willen halen.

De FTSE in Londen noteerde kort na opening 0,3 procent hoger. In Amsterdam steeg de AEX-index 0,5 procent tot 939,00 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 875,75 punten. In Parijs en Frankfurt stegen de hoofdgraadmeters tot 0,4 procent.