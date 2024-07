Bronnen: Turkije sluit deal met BYD voor bouw stekkerautofabriek

Turkije kondigt naar verwachting maandag een deal aan met de Chinese fabrikant van elektrische auto’s BYD. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het zou gaan om het bouwen van een nieuwe fabriek in Turkije ter waarde van 1 miljard dollar.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zou de overeenkomst bekendmaken tijdens een bijeenkomst in de Turkse provincie Manisa, in het westen van het land. Dat is waar de fabriek volgens de bronnen zal worden gebouwd. De nieuwe faciliteit biedt BYD gemakkelijkere toegang tot de Europese Unie, waarmee Turkije een economisch samenwerkingsverband heeft.

De EU verhoogde donderdag de importheffingen voor Chinese elektrische auto’s. Voor BYD bedraagt die strafheffing 17,4 procent. De heffingen moeten een eind maken aan de oneerlijke concurrentie die China zou bieden door eigen fabrikanten te subsidiëren.