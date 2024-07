Brussel wil weten of Amazon EU-regels digitale diensten naleeft

De Europese Commissie heeft Amazon gevraagd welke maatregelen de Amerikaanse webwinkel heeft genomen om te voldoen aan de wet op de digitale diensten (DSA) die sinds kort van kracht is. Amazon moet de gevraagde informatie voor 26 juli verstrekken.

De DSA eist van grote technologiebedrijven dat ze meer doen om illegale en schadelijke inhoud op hun platforms aan te pakken. Amazon moet onder meer “gedetailleerde informatie” verstrekken over de advertenties van de webwinkel.

Amazon had bezwaar gemaakt tegen het verscherpte toezicht in Europa, maar werd door het Europees Hof van Justitie in het ongelijk gesteld. Ook bedrijven als Facebook, Apple, Google, TikTok, X en Wikipedia moeten aan de nieuwe regels voldoen.

Als Amazon de gevraagde informatie niet op tijd verstrekt, kan de Europese Commissie het concern een dwangsom opleggen. Ook kan de commissie boetes uitdelen voor “onjuiste, onvolledige of misleidende informatie”.