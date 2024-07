China gaat woekeraars in gokparadijs Macau aanpakken

China gaat woekerbedrijven in het gokparadijs Macau aanpakken. Volgens het ministerie van Openbare Veiligheid in Beijing verdienen illegale geldwisselkantoren jaarlijks vele tientallen miljoenen dollars met leningen aan Chinese gokkers.

Het schiereiland Macau, dat bekendstaat als het Las Vegas van het Oosten, is de enige plek in China waar gokken legaal is. Maar bezoekers van het Chinese vasteland zijn gebonden aan strenge regels. Zo mogen ze jaarlijks een beperkt bedrag in vreemde valuta omwisselen of in contanten meenemen.

De woekerbedrijven omzeilen deze regels door in Zhuhai – een stad op het vasteland die grenst aan Macau – Chinese yuan om te wisselen in Hong Kong dollars. Smokkelaars zorgen er vervolgens voor dat het geld in handen van Chinese gokkers komt. Door de hoge winsten die zo te behalen zijn, is het aantal woekeraars de laatste tijd snel gestegen, stellen de Chinese autoriteiten.