Drie Britse luchthavens mogen klimaatdemonstranten weren

Drie luchthavens in het Verenigd Koninkrijk mogen klimaatdemonstranten weren om mogelijke verstoringen van vluchten tijdens het drukke zomerseizoen te voorkomen. Een rechter heeft bepaald dat dit de komende twaalf maanden geldt voor de vliegvelden Londen Stansted, Manchester en East Midlands.

Volgens de advocaat van de luchthavens hadden demonstranten van Just Stop Oil aangekondigd dat ze tijdens de zomervakantie willen demonstreren op Britse vliegvelden. Hij verwees daarbij naar een gebeurtenis van vorige maand op het Londense vliegveld. Twee demonstranten zouden daar toestellen hebben beklad nadat ze een gat in een hek hadden gemaakt.

De rechter vindt dat er “duidelijk bewijs” is dat demonstranten het opnieuw op luchthavens hebben voorzien en dat een gerechtelijk bevel nodig is om verstoringen te voorkomen. Just Stop Oil was niet bij de rechtszaak aanwezig en heeft niet gereageerd tegenover persbureau Reuters.