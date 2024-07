Shell eindigt als een van de grootste verliezers op lagere AEX

Shell was vrijdag een van de grootste verliezers in een iets lagere AEX. Het olie- en gasconcern kwam eerder op de dag met een voorlopige update van de resultaten in het tweede kwartaal. Bij de gashandel zouden de resultaten vergelijkbaar zijn met vorig jaar, maar wel lager liggen dan in het eerste kwartaal van dit jaar door seizoenseffecten.

Het aandeel Shell verloor 1,1 procent. Het concern maakte ook bekend afschrijvingen te doen op bezittingen in Rotterdam en Singapore. In Rotterdam gaat het om een afschrijving op zijn nieuwe biobrandstoffabriek van 600 miljoen tot 1 miljard dollar. Eerder meldde Shell dat de bouw van die fabriek tijdelijk stopt om nieuwe manieren te zoeken om de kosten van het project te verlagen.

De AEX-index sloot 0,1 procent lager op 933,76 punten. De MidKap eindigde 0,1 procent hoger op 873,81 punten. De beurs in Londen noteerde minnen tot 0,6 procent. Eerder op de dag opende de FTSE 100 licht hoger, na de enorme verkiezingswinst van Labour bij de Britse verkiezingen donderdag. De beurs in Frankfurt stond 0,1 procent hoger en die in Parijs 0,3 procent lager.

ASML, ASMI en Besi plusten tot 0,9 procent dankzij sterke resultaten van Samsung. De winst van het Zuid-Koreaanse technologieconcern schoot afgelopen kwartaal omhoog door de grote vraag naar zijn chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). De koers van chipmachinemaker ASML bereikte eerder vrijdag een recordniveau.

Sabadell verloor 0,7 procent op de beurs in Spanje. De overname van de Spaanse bank door zijn grotere concurrent BBVA (plus 0,1 procent) is een stap dichterbij gekomen. Aandeelhouders van die bank hebben massaal ingestemd met de vijandige overname van Sabadell. Een motie om nieuwe aandelen uit te geven, een noodzakelijke stap voor de overname, werd vrijdag met 96 procent van de stemmen aangenomen.

De euro was 1,0828 dollar waard, tegen 1,0812 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 84,21 dollar en Brentolie werd 0,3 procent duurder op 87,65 dollar per vat.