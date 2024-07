Techbedrijven winnen op hoger Wall Street na banenrapport

Techbedrijven behoorden vrijdag tot de grootste winnaars op een hoger Wall Street, na een beter dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. Dat banenrapport is belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Afgelopen maand groeide het aantal banen in de VS met 206.000, terwijl economen in doorsnee 190.000 nieuwe arbeidsplaatsen hadden verwacht. Het cijfer van mei werd naar beneden bijgesteld van 272.000 tot 218.000 nieuwe banen. De werkloosheid in de grootste economie van de wereld kwam vorige maand uit op 4,1 procent, een lichte stijging vergeleken met mei.

Vooral techbedrijven profiteren op de beurs van signalen dat de Fed de rente zal verlagen. Techaandelen zijn relatief duur en een lagere rente maakt ze aantrekkelijker. Zo klom Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook, 5,9 procent. Apple won 2,2 procent en Microsoft 1,5 procent.

Techgraadmeter Nasdaq en de brede S&P-index bereikten vrijdag nieuwe records. De Nasdaq sloot 0,9 procent hoger af op 18.352,76 punten en de S&P won 0,5 procent op 5567,19 punten. Ook de Dow-Jonesindex kwam hoger uit, met een plus van 0,2 procent op 39.375,87 punten.