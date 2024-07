Twee miljoen euro voor hulp aan ontslagen personeel VDL Nedcar

Voor hulp aan ontslagen werknemers van autofabriek VDL Nedcar komt 2 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld om oud-werknemers die nog geen nieuw werk hebben gevonden naar een nieuwe baan te begeleiden. Dat maakte de provincie Limburg bekend.

Het grootste deel van het bedrag, namelijk 1,2 miljoen euro, komt uit het Europees Sociaal Fonds. Dat is een Europees fonds voor subsidies om de werkgelegenheid te stimuleren. De overige 800.000 euro komt van de provincie Limburg, gemeenten uit Zuid-Limburg, uitkeringsinstantie UWV en het ministerie van Economische Zaken.

De autofabriek in Born ontsloeg in twee rondes ongeveer 3500 mensen, nadat moederbedrijf VDL geen nieuwe grote klant kon vinden voor de assemblage voor auto’s. Omdat de oude opdrachtgever BMW het contract met VDL Nedcar opzegde, verdwenen vrijwel alle fabrieksbanen.

De arbeidsmarkt is nog altijd krap, vooral bij technische beroepen. Toch lukte het een deel van de ontslagen VDL Nedcar-werknemers niet een nieuwe baan te vinden. “Een aantal van hen heeft lange tijd bij hetzelfde bedrijf gewerkt en is niet gewend om te solliciteren”, schrijft het provinciebestuur. Volgens gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders kunnen zij ook niet alle werkervaring aantonen via diploma’s of certificaten.

Zij kunnen dankzij het geld gebruikmaken van een “integraal pakket van dienstverlening”. Dat bestaat onder andere uit het oriënteren op een nieuwe baan, advies daarover en scholing.