Volle cafés verwacht tijdens EK-duel Oranje, extra omzet valt mee

De cafés die zich richten op de EK-wedstrijden van Oranje verwachten zaterdag rond de kwartfinale tegen Turkije helemaal vol te zitten. Dat was bij eerdere duels van het Nederlands elftal al nagenoeg het geval, maar het groeiende belang van de wedstrijden en het gunstige tijdstip op de zaterdag om 21.00 uur zorgen naar verwachting voor extra drukte. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.

Wel is het zo dat de cafés doorgaans op een zaterdagavond ook al aardig vol zitten. Tot veel extra inkomsten zal dit nieuwe Oranje-feest dan ook niet leiden, verwachten het Utrechtse ’t Neutje en Samson in Nijmegen.

“Afgelopen dinsdag (tegen Roemenië) was er zeker extra omzet, in ieder geval tijdens de wedstrijd. Maar voor en na de wedstrijd was het juist weer rustig, dus per saldo was het niet eens zo’n verschil. En zaterdag is het sowieso druk, dus ik verwacht geen extra omzet”, legt ’t Neutje-eigenaar Eddy Schouten uit.

De Drie Gezusters in Groningen rekent zaterdagavond op 2800 mensen, net als op een normale zaterdag. “En vol is vol. Dus als je mij vraagt of ik de wedstrijd liever op een dinsdag had gezien, is het antwoord natuurlijk ja”, zegt general manager Norbert van Ommen van Guijlik, die de eerste etage tot een ‘Oranje-keet’ heeft omgebouwd. “Compleet in het oranje, met biertafels en muziek. Ik verwacht dat mensen lekker vroeg zullen komen, wat eten, en dat we er dan één groot feest van gaan maken.”

Mooie Boules, het bedrijf achter vijf bars onder meer gericht op jeu de boules, rekent wel op extra omzet door het tonen van het duel met Turkije. De vestigingen in Amsterdam, Delft, Haarlem, Eindhoven en Rotterdam worden zaterdag met in totaal zo’n 4000 mensen helemaal vol verwacht, tegenover de zo’n 2500 mensen die de achtste finale tegen Roemenië trok. “We verwachten de drukste EK-avond tot nu toe”, laat het bedrijf weten.

Voor het Haagse O’Casey’s Irish pub zijn EK’s en WK’s de “kers op de taart” qua omzet. “Wij zitten als internationale pub vanaf dag één bomvol. Het maakt niet uit welk land, het is altijd druk. Uiteraard als Nederland speelt is het echt gekkenhuis en gaat het dak eraf met circa 350 man binnen. Zaterdag zitten we om 18.00 uur eerst vol voor Engeland – Zwitserland en dan weer vol voor Nederland”, laat eigenaar John Gulay weten.