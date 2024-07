Wall Street opent iets hoger na meevallend banenrapport VS

De meeste aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten geopend. Beleggers op Wall Street buigen zich over het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat beter uitviel dan verwacht. Dat banencijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Handelaren in New York keerden ook terug van een vrije dag, want donderdag was de Amerikaanse beurshandel gesloten voor Fourth of July, Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Dat is een nationale feestdag.

De banengroei kwam in juni uit op 206.000 arbeidsplaatsen. Economen hadden in doorsnee op 190.000 nieuwe banen gerekend. Het cijfer van mei werd neerwaarts bijgesteld van 272.000 tot 218.000 nieuwe banen. De werkloosheid in ’s werelds grootste economie lag vorige maand op 4,1 procent, een lichte stijging ten opzichte van mei.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 39.263 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 5541 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 18.243 punten.

Op de financiële markten wordt gehoopt dat de Fed in september met een eerste renteverlaging komt nu de inflatie aan het afzwakken is. Voorzitter Jerome Powell verklaarde deze week op het ECB-forum in het Portugese Sintra nog dat vooruitgang wordt geboekt met het terugdringen van de inflatie, maar dat de Fed wel meer informatie nodig heeft voordat de rente verlaagd kan worden.

Cryptobedrijven op Wall Street hadden het moeilijk doordat de waarde van de bitcoin naar het laagste niveau is gezakt sinds februari. Veel beleggers doen de munt in de verkoop, na berichten dat de tien jaar geleden failliet verklaarde cryptobeurs Mt. Gox gaat beginnen met het teruggeven van bitcoin aan schuldeisers.

Ook andere digitale munten zoals ether, XRP en litecoin verloren aan waarde. Cryptobeurs Coinbase zakte 6 procent en Riot Platforms en Marathon Digital gingen tot 5,5 procent omlaag.

Tesla werd 1,6 procent goedkoper. Het aandeel heeft deze week een forse opmars gemaakt, vooral dankzij beter dan verwachte cijfers over de leveringen van elektrische auto’s in het afgelopen kwartaal.