Wereldvoedselprijzen stabiel gebleven in juni, volgens VN

De wereldvoedselprijzen bleven in juni nagenoeg ongewijzigd. Dat heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) bekendgemaakt.

Voor juni was de FAO-index van de wereldvoedselprijzen drie maanden op rij gestegen, nadat ze in februari een dieptepunt in drie jaar hadden bereikt. Graansoorten waren vorige maand 3 procent goedkoper dan in mei. De FAO verwacht dat de wereldwijde graanoogst dit jaar een record bereikt.

Plantaardige oliën, zoals palm-, soja- en zonnebloemolie, werden 3 procent duurder. Daarmee staan die prijzen nu op het hoogste niveau in meer dan een jaar, aldus de FAO.