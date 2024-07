Apple alsnog akkoord met eigen appwinkel Epic Games

Apple is alsnog akkoord gegaan met de plannen van Epic Games, maker van de populaire game Fortnite, om in Europa een eigen appwinkel voor iPhones en iPads te lanceren. Daarmee lijkt het opgelaaide conflict tussen de twee bedrijven, die al sinds 2020 met elkaar in de clinch liggen, opnieuw gesust.

Tot dusver heeft Apple het downloaden van apps buiten de eigen App Store niet toegestaan. Maar onder druk van Europese toezichthouders besloot het concern in maart van dit jaar alsnog de weg vrij te maken voor Epic. De onderneming beschuldigde Apple deze week evenwel opnieuw van tegenwerken.

Apple zou tot twee keer toe aanvragen voor aanpassingen in het systeem hebben geweigerd, omdat het ontwerp van bepaalde knoppen en labels vergelijkbaar zou zijn met dat van Apples eigen App Store. Epic noemde de afwijzingen “willekeurig” en “obstructief” en zei de Europese Commissie hierover te hebben ingelicht.

Die escalatie lijkt succesvol te zijn geweest want Apple heeft de appwinkel alsnog goedgekeurd. Details van het besluit door Apple zijn niet naar buiten gekomen. De Europese Commissie, die vorige maand een onderzoek opende naar de controles en beoordelingen die Apple had ingevoerd om apps en alternatieve appwinkels te beoordelen, weigerde tegenover persbureau Reuters commentaar te geven.

De ruzie met Epic gaat al een paar jaar terug. Apple verwijderde Fortnite in 2020 uit zijn appwinkel nadat Epic had geprobeerd om het betalingssysteem in het systeem van Apple te omzeilen. Apple int een commissie tot 30 procent op aankopen binnen een app. Epic stapte aanvankelijk tevergeefs naar de rechter, maar door aangescherpte Europese regelgeving ging Apple dit jaar alsnog overstag.