Bloomberg: weinig grote olietankers op weg naar China

Het aantal grote olietankers dat op weg is naar China is gedaald naar het laagste aantal in bijna twee jaar, heeft financieel persbureau Bloomberg becijferd. Dat wijst op een zwakkere vraag naar olie in de op een na grootste economie van de wereld.

Volgens Bloomberg geven momenteel slechts 86 van de zogenoemde supertankers China aan als hun volgende bestemming in de komende drie maanden. Dat is een daling met vijf ten opzichte van vorige week. Het gaat om het laagste wekelijkse cijfer sinds augustus 2022 in gegevens verzameld door Bloomberg.

De prognose van de Chinese vraag naar olie voor de tweede helft van dit jaar ziet er al langer niet zo sterk uit. De Chinese industrie laat de laatste tijd ook hernieuwde tekenen van krimp zien. Daarmee blijft een van China’s belangrijkste sectoren een kwakkelend beeld vertonen, wat het onzeker maakt of het Aziatische land dit jaar aan de eigen economische groeidoelstelling kan voldoen.

Mogelijk heeft de situatie komende tijd een drukkend effect op de wereldwijde olieprijzen, maar dat is nu nog lastig te voorspellen. Verder valt Bloomberg op dat er veertien schepen koersen naar Angola. Dat het hoogste aantal sinds eind april. Angola probeert zijn olie-export op te voeren sinds het Afrikaanse land begin dit jaar uit oliekartel OPEC is gestapt.

In totaal zijn de bestemmingen voor de komende maanden bekend van bijna 550 supertankers in de wereld. Maar de vaarschema’s kunnen nog veranderen. Bloomberg telde ook nog 37 tankers waarvan niet duidelijk is waar ze precies naartoe varen.