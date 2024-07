Brussel peilt hoe chipbedrijven denken over Chinese chipproductie

De Europese Commissie peilt hoe in de Europese chipindustrie gekeken wordt naar China’s omvangrijke productie van oudere generatie computerchips. Het is mogelijk dat Brussel in een later stadium ook wil ingrijpen op deze markt, die onder meer voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML erg belangrijk is.

Persbureau Reuters hoorde van ingewijden dat om feedback wordt gevraagd in aanloop naar twee onderzoeken die in september plaatsvinden. Een woordvoerder van de commissie bevestigde vervolgens dat Brussel een “gericht overleg met de industrie is begonnen om het gebruik van oudere chips in toeleveringsketens verder te beoordelen”.

Het is onduidelijk welke acties precies uit de peilingen kunnen voortvloeien. In een antwoord per e-mail op vragen van Reuters stelde de woordvoerder dat de Europese Unie en de Verenigde Staten “gezamenlijke of coöperatieve maatregelen kunnen nemen om afhankelijkheden of verstorende effecten aan te pakken”.

China investeert de laatste tijd flink in het opvoeren van de eigen productie van oudere chipmodellen. Dat komt deels doordat de VS en andere westerse landen eerder zelf begonnen om China de toegang te beperken tot het kopen of maken van geavanceerdere computerchips.