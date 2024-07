Economie Vietnam groeit mogelijk harder dan doelstelling overheid

De economische groei van Vietnam trekt flink aan en zou dit jaar wel eens de 6,5 procent-doelstelling van de regering van het Aziatische land kunnen overtreffen. Dat heeft minister Nguyen Chi Dung van Planning en Investeringen zaterdag gezegd.

Vietnam profiteert van een groeiende industriesector. De overheid doet bijvoorbeeld haar uiterste best om chipmakers te verleiden productie naar het land te verplaatsen. Tegelijk zit ook de activiteit van de bouw in de lift. Verder gaat het goed met de export.

“Als de groeidynamiek zich blijft handhaven en versnellen, zal het groeitempo in 2024 waarschijnlijk de doelstelling van de Nationale Assemblee bereiken of zelfs overschrijden”, aldus Dung. De bewindsman denkt dat 7 procent groei van de economie misschien ook haalbaar is.

Hoe dan ook is Vietnam momenteel een van de snelst groeiende economieën van Azië. Een van de drijfveren achter de harde groei zijn investeringen uit het buitenland. Die kunnen dit jaar oplopen tot zo’n 40 miljard dollar.

Een aanhoudende rem op de economie is echter de schijnbare onwil bij ambtenaren om infrastructuurfondsen vrij te maken. Dat geld komt veel trager beschikbaar dan de regering wil. In Vietnam zijn de autoriteiten ook bezig met een campagne die corruptie moet uitbannen.