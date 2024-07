Britse handelsminister ziet kansen voor betere relatie met EU

De nieuwe Britse regering wil bij handelskwesties nauwer met de Europese Unie samenwerken. Maar het terugdraaien van de Brexit gaat niet gebeuren, zei de nieuwe minister voor handel Jonathan Reynolds zondag in een interview met Sky News. De Labour-politicus suggereert ook dat interne strijd binnen de verslagen Conservatieve partij voor druk op de relatie tussen Londen en Brussel heeft gezorgd.

Reynolds verzekerde dat Labour niets gaat veranderen aan de “constitutionele” punten van de Brexit. “Maar als we kijken naar handel, dan gaat het vooral om kwaliteitseisen voor voedingsmiddelen. We hebben dezelfde standaarden. Als we meer whisky of zalm kunnen verkopen op een markt die zo belangrijk voor ons is, moeten we die kansen natuurlijk onderzoeken”, antwoordde de minister op de vraag of de regering gaat heronderhandelen over bepaalde handelsafspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

“En eerlijk gezegd denk ik dat een relatie die niet wordt bepaald door de interne partijpolitiek bij de Conservatieven zeer in het nationaal belang is”, zei hij.

Door de Brexit is het Verenigd Koninkrijk sinds 2021 geen lid meer van de Europese interne markt. Daardoor keerden controles op bijvoorbeeld vlees en tuinbouwproducten aan de grens terug, die de wederzijdse handel bemoeilijken. Tijdens de verkiezingscampagne zei Labour-leider Keir Starmer dat hij onnodige barrières voor handel wil wegnemen.