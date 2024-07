Franse verkiezingen ook op beurzen nauwgezet gevolgd

Beleggers hebben de komende week hun handen vol aan het analyseren van de verkiezingsuitslag in Frankrijk. Nadat president Emmanuel Macron nieuwe parlementsverkiezingen had uitgeschreven was op de financiële markten een paniekreactie te zien, vooral door de vrees voor een grote overwinning voor de uiterst rechtse partij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen.

Die schrik had vooral te maken met de overheidsfinanciën van Frankrijk. Het land heeft al een van de hoogste staatsschulden van de eurozone en op de obligatiemarkten was te zien dat beleggers hogere schulden vreesden. Met de plannen van RN zouden die kunnen oplopen. De partij wil onder andere de vorig jaar verhoogde pensioenleeftijd terugdraaien en belastingen op energieverbruik verlagen. De linkse partijen, die een alliantie zijn aangegaan, zijn ook tegen Macrons hervorming van het pensioenstelsel.

Het verschil in rente tussen schuldpapieren van Frankrijk en Duitsland liep op tot het hoogste niveau van de afgelopen twaalf jaar, wat betekent dat de markten Franse obligaties risicovoller vinden. Analisten van ING schatten in dat die ‘risicopremie’ op Franse obligaties weer wat zal dalen, hoewel de zorgelijke staat van de begroting nog altijd een thema blijft.

Na de eerste verkiezingsronde vorige week zondag was er op de beurzen vooral opluchting dat de verkiezingswinst van Le Pens partij minder groot was dan gevreesd. Dat betekent dat RN waarschijnlijk geen absolute meerderheid kan halen. Maar dit betekent ook dat politieke partijen mogelijk in een coalitie moeten regeren, wat in Frankrijk niet gebruikelijk is en besluitvorming kan vertragen.

Naast Franse staatsobligaties kunnen ook beursgenoteerde banken uit het land maandag sterk reageren op de verkiezingsuitslag. Hetzelfde geldt voor Air France-KLM, met de Franse staat als grote aandeelhouder.

Later in de week gaat de aandacht uit naar de publicatie van de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Citi, JPMorgan Chase en Wells Fargo. Zij openen vrijdag officieus een nieuw seizoen van kwartaalupdates, waarin moet blijken of bedrijven aan de hooggespannen verwachtingen van beleggers kunnen voldoen.

Donderdag wordt bekend hoe hoog vorige maand de inflatie in de Verenigde Staten was. Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, praat leden van het Amerikaanse Congres bij over het rentebeleid van de centrale bank. Vorige week stuwde de hoop op renteverlagingen in de VS de beurskoersen al.