Hotelovernachting Dortmund fors duurder op speeldag Oranje

Fans van het Nederlands elftal die woensdag hopen op een overnachtingsplek in Dortmund, moeten op de dag van de halve finale tegen Engeland veel geld neertellen. Veel is al volgeboekt en de prijzen van de nog overgebleven kamers kunnen tien keer zo hoog zijn als normaal.

Wie op boekingensite Booking.com zoekt naar een plek om te overnachten in de stad Dortmund zelf, vindt op zondagochtend geen kamer meer onder de 400 euro per persoon. Voor de nog beschikbare kamers in driesterrenhotels vragen hoteliers prijzen tussen de 500 en 1600 euro.

Een appartement van het kleine City Pension Dortmund in het stadscentrum, dat volgens de eigen site normaal 90 euro per nacht kost, kost woensdag ruim 1000 euro. “We zitten helemaal vol op één kamer na. Hier zitten allemaal Nederlanders”, klinkt het aan de telefoon van het hotelletje.

Verhuurders van complete appartementen rekenen tarieven tot ruim 2000 euro voor een overnachting in hun ‘Ferienwohnung’ in de stad. Wie er geen probleem mee heeft te slapen in steden als Bochum of Unna, zo’n 15 kilometer van Dortmund, betaalt al gauw honderden euro’s minder, laat prijsvergelijkingssite Trivago zien.