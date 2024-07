Labour-regering wil toezeggingen over banen van Tata Steel

De nieuwe Britse regering eist van Tata Steel garanties voor het behoud van banen bij een grote staalfabriek in Wales. Dat is een voorwaarde voor de steun die de Labour-partij Tata Steel wil bieden bij het verduurzamen van het complex in Port Talbot.

“Ik ga ervoor zorgen dat baangaranties onderdeel zijn van de onderhandelingen die we voeren”, zei de nieuwe minister voor Handel en het Bedrijfsleven Jonathan Reynolds tegen de BBC. “Het gaat niet om het afdekken van verlieslatende bedrijven op een manier waarop we vroeger misschien industriepolitiek bedreven. Het gaat erom een partner te zijn voor investeringen in de toekomst. “

Tata Steel is van plan zo’n 2800 banen te schrappen bij zijn staalfabriek in Port Talbot. Dat is het gevolg van de sluiting van de hoogovens, die het Indiase moederbedrijf wil vervangen door minder vervuilende elektrische installaties om staal mee te maken. Daarvoor zijn ook minder arbeidskrachten nodig.

Labour was vorige week de grote winnaar van de Britse verkiezingen. De partij beloofde 2,5 miljard pond (3 miljard euro) te investeren in de Britse staalindustrie, bovenop de 500 miljoen pond die de vorige, Conservatieve regering bood. Reynolds waarschuwde tegenover de BBC dat daar wel voorwaarden aan verbonden zijn. Tegelijkertijd liet hij doorschemeren dat in Port Talbot waarschijnlijk niet alle banen gered kunnen worden.