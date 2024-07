Aantal televisieverkopen verdubbeld door EK

Het aantal verkochte televisies bij Coolblue en MediaMarkt is verdubbeld in de afgelopen weken ten opzichte van een normaal jaar. Dat komt mede door het EK voetbal. Vooral tv’s met grotere schermen en beamers doen het beter dan in een jaar zonder groot sporttoernooi.

Volgens MediaMarkt lag de piek van het aantal verkopen tijdens de groepsfase, waarvan de laatste wedstrijden eind vorige maand werden gespeeld. “Behalve het succes van Oranje tot nu toe, zijn ook de vele acties van merken een reden tot meer verkopen. Maar inmiddels zijn veel van die acties weer voorbij”, laat een woordvoerder weten.

Concurrent EP: die honderd winkels heeft in Nederland, spreekt van een groei van 65 procent in juni, de eerste maand van het EK. In de laatste weken van juni namen de verkopen met 80 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

“Nu de verhuur van grote beeldschermen en televisies een piek bereikt heeft en de schermen op deze manier niet meer of slecht verkrijgbaar zijn, zien we nog een extra toename in de verkoop van onze grootste modellen, waaronder de 75 inch en 85 inch. Doordat onze EP: winkels altijd voorraad hebben, zien we met name winkelverkopen stijgen”, laat een woordvoerster weten.