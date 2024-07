Beurs in Parijs daalt na Franse verkiezingsuitslag

De aandelenbeurs in Parijs is maandag lager geopend. Beleggers reageerden op de uitslag van de Franse parlementsverkiezingen. De tweede verkiezingsronde is verrassend uitgemond in een zege voor het linkse blok Nieuw Volksfront. Het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen is de derde partij geworden, na de centrumalliantie Ensemble van de Franse president Emmanuel Macron.

Geen van de partijen heeft een absolute meerderheid in het Franse Lagerhuis, de Nationale Vergadering, behaald die nodig is om te regeren. Het is daarom onduidelijk hoe Frankrijk, dat geen traditie van coalities kent, een regering zal vormen die in staat is wetten aan te nemen. De Franse premier Gabriel Attal, die deel uitmaakt van Macrons alliantie Ensemble, heeft aangekondigd zijn ontslag in te dienen bij de Franse president.

De CAC40-index in Parijs, die bestaat uit de veertig grootste Franse bedrijven, noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager. De Franse banken Société Générale en BNP Paribas, die veel Franse staatsleningen bezitten, verloren tot 0,7 procent. Branchegenoot Crédit Agricole werkte een openingsverlies weg en won 0,3 procent. De AEX-index op het Damrak won 0,2 procent tot 935,22 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 871,13 punten. De DAX in Frankfurt klom 0,2 procent, ondanks een sterke daling van de Duitse export in mei. De beurs in Londen daalde 0,1 procent.

De chipbedrijven ASML en ASMI waren de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met winsten van 1,5 procent en 0,7 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een verlies van 0,9 procent.

In Frankfurt kelderde Delivery Hero 16 procent. De Duitse maaltijdbezorger zet extra geld opzij voor een mogelijke boete van de Europese Commissie. Het bedrijf houdt nu rekening met een boete van meer dan 400 miljoen euro van Brussel voor concurrentieverstorende afspraken. Branchegenoot Just Eat Takeaway zakte 1,3 procent in Amsterdam. Analisten van Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor de eigenaar van Thuisbezorgd.nl.

In Kopenhagen steeg Carlsberg 3 procent. De Deense bierbrouwer heeft een akkoord bereikt over de aankoop van de Britse frisdrankfabrikant Britvic voor 3,3 miljard pond (zo’n 3,9 miljard euro). Het aandeel Britvic steeg 4,6 procent in Londen.

De euro was 1,0831 dollar waard, tegen 1,0828 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 82,66 dollar en Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 86,17 dollar per vat.