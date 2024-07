Boeing hoger op Wall Street na schuldbekentenis

Boeing ging maandag omhoog op de aandelenbeurzen in New York. De vliegtuigbouwer geeft toe de voorwaarden te hebben geschonden van de schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie rond twee dodelijke crashes met de geplaagde 737 MAX-toestellen. Boeing trof in 2021 al een schikking met justitie, maar kon door het niet naleven van de voorwaarden alsnog strafrechtelijk vervolgd worden voor de twee fatale ongelukken uit 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen.

Als het akkoord wordt goedgekeurd door een federale rechter is Boeing officieel een veroordeelde misdadiger. Het concern zal ook een boete van 243,6 miljoen dollar (225 miljoen euro) betalen. Met de schuldbekentenis ontloopt Boeing een langdurig strafproces. De bekentenis kan mogelijk wel lucratieve overheidscontracten met onder andere het Amerikaanse ministerie van Defensie en ruimtevaartorganisatie NASA in de weg staan. Het aandeel won 1,7 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 39.570 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5577 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 18.375 punten. De S&P 500-index en de Nasdaq bereikten vrijdag nieuwe recordniveaus.

Een licht afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt voedde vrijdag de hoop op een spoedige renteverlaging door de Federal Reserve. Zo liep de werkloosheid in de VS in juni onverwacht op tot 4,1 procent. Vooral de techbedrijven profiteerden van het vooruitzicht op lagere leenkosten in de grootste economie ter wereld.

Beleggers kijken verder vooral uit naar de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers, die donderdag verschijnen. De hardnekkige inflatie in de VS heeft de Federal Reserve er tot nu toe van weerhouden om de rente te verlagen. Ook praat Fed-voorzitter Jerome Powell deze week leden van het Amerikaanse Congres bij over het rentebeleid van de centrale bank. Daarnaast staan vrijdag de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Citi, JPMorgan Chase en Wells Fargo op het programma, waarmee het cijferseizoen op Wall Street wordt afgetrapt.

Paramount Global zakte 1,8 procent. De Hollywoodstudio en eigenaar van televisiezenders als CBS, MTV en Nickelodeon heeft ingestemd om samen te gaan met branchegenoot Skydance Media. Met de deal komt een einde aan een lange reeks van onderhandelingen over een fusie.

De euro was 1,0845 dollar waard, tegen 1,0828 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 82,49 dollar en Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 85,99 dollar per vat.