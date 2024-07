Boeing-vliegtuig verliest opnieuw een wiel kort na vertrek

Een Boeing-vliegtuig van United Airlines heeft maandag tijdens het opstijgen opnieuw een wiel verloren, meldt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Niemand raakte gewond tijdens de vlucht met een Boeing 757-200 die om 07.16 uur lokale tijd opsteeg vanuit Los Angeles en om 10.10 uur landde op Denver International Airport.

United zegt dat het wiel in Los Angeles is gevonden, zonder details te verstrekken. Het vliegtuig had 174 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord.

In maart verloor een toestel van Boeing ook al een wiel. Dat gebeurde kort na het vertrek van een United Airlines-vlucht uit San Francisco. Het vliegtuig, dat met 249 passagiers onderweg was naar Japan, landde in Los Angeles. Ook toen raakte niemand gewond.

Boeing ligt sinds januari onder vuur om veiligheidsproblemen. Eerder dit jaar kwam een deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 tijdens een vlucht los. In mei moest een Boeing 737 in Senegal de start afbreken toen een motor en de linkervleugel in brand vlogen. Het toestel maakte een noodstop en belandde in het gras.

Los van het incident met het wiel, heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) maandag aangekondigd dat meer dan 2600 Boeing 737-vliegtuigen “onmiddellijk” moeten worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat de zuurstofmaskers voor passagiers bij noodgevallen naar behoren werken. Het betreft in de Verenigde Staten geregistreerde vliegtuigen. Er moet worden gecontroleerd of zuurstofgeneratoren op de juiste manier zijn geïnstalleerd bij bepaalde vliegtuigen.