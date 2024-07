Britse minister wil herstel economie met windparken en woningbouw

De nieuwe Britse minister van Financiën Rachel Reeves heeft een reeks maatregelen geschetst om de haperende economische groei van het Verenigd Koninkrijk nieuw leven in te blazen. Zo zei Reeves, die vrijdag werd aangesteld als de eerste vrouwelijke Britse minister van Financiën, in haar eerste toespraak dat de verplichte woningbouwdoelstellingen zullen worden hersteld om het woningtekort aan te pakken.

Reeves, een voormalig econoom van de Bank of England, maakte daarnaast per direct een einde aan het “absurde verbod” op nieuwe windenergieparken op land in Engeland om de groene economie van het land te stimuleren. De nieuwe minister heeft de ambtenaren van haar ministerie ook opgedragen een beoordeling te geven van de stand van de Britse overheidsuitgaven, die ze heeft geërfd van de vorige conservatieve regering. Die beoordeling wil ze voor het zomerreces aan het parlement presenteren.

“Ik heb herhaaldelijk gewaarschuwd dat degene die de algemene verkiezingen zou winnen, de ergste omstandigheden sinds de Tweede Wereldoorlog zou erven. Wat ik de afgelopen 72 uur heb gezien, heeft dat alleen maar bevestigd”, zei Reeves in haar toespraak.

Voorafgaand aan haar toespraak bestempelde Reeves de economische groei al als zowel een partijprioriteit als een nationale missie. Er wordt van haar verwacht dat ze de eerste staatsbegroting in de herfst zal presenteren.

Ook woningbouw kwam naar voren als een topprioriteit van de nieuwe Labourregering, die probeert de administratieve rompslomp te doorbreken die het woningaanbod heeft belemmerd en de vastgoedmarkt van het land heeft laten exploderen. Labour beloofde tijdens de verkiezingen 1,5 miljoen nieuwe huizen te bouwen. De partij verklaarde daarbij niet bang te zijn om waar nodig volledig gebruik te maken van de interventiebevoegdheden van de overheid om de huizen te bouwen die nodig zijn.