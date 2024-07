Lege schappen bij Jumbo door onderhandelingen met leveranciers

Bij Jumbo zijn momenteel een aantal A-merken niet verkrijgbaar omdat de supermarktketen nog in onderhandeling is met leveranciers over de prijs. “De ene keer verlopen onderhandelingen wat sneller en eenvoudiger dan de andere keer”, zegt een woordvoerder. “Helaas komt het soms wel eens voor dat producten tijdelijk even niet in de winkel of online beschikbaar zijn.”

De Telegraaf meldde eerder dat er bij Jumbo tijdelijk geen producten van De Ruijter zijn, zoals hagelslag en muisjes. Ook andere schappen met producten van Kraft Heinz, waar De Ruijter onderdeel van is, zijn leeg. Jumbo wil zich niet uitlaten over individuele producten.

Eerder dit jaar raakten schappen bij Jumbo al meerdere keren leeg vanwege een boycot tegen leveranciers. Het ging toen ook om verschillende producten van Kraft Heinz. Ook onder meer Milka-chocoladerepen, Douwe Egberts-koffie, toetjes van Danone en pizza’s van Dr. Oetker ontbraken enige tijd bij de supermarktketen door vastgelopen prijsonderhandelingen. Zo spotte vakwebsite Distrifood op de winkelvloer schapkaartjes bij producten van Honig met de tekst: “Jumbo maakt zich hard voor lage prijzen, zodat je niet meer betaalt dan nodig is. Hierdoor is dit product momenteel niet verkrijgbaar. We zijn met de leverancier in gesprek.”

De producten kwamen weer beschikbaar nadat er alsnog een akkoord was gesloten met de leveranciers. Jumbo is de op een na grootste supermarktketen van Nederland, na Albert Heijn.