Parijse beurs in het rood dag na Franse verkiezingsuitslag

De aandelenbeurs in Parijs is maandag met verlies de handelsdag uitgegaan. Beleggers lijken licht negatief te reageren op de uitslag van de Franse parlementsverkiezingen. De tweede verkiezingsronde resulteerde verrassend in een zege voor het linkse blok Nieuw Volksfront.

Geen van de partijen heeft een absolute meerderheid behaald, waardoor het nog onduidelijk is hoe Frankrijk, dat geen traditie van coalities kent, een regering zal vormen die in staat is wetten aan te nemen. Ook blijven er zorgen over de overheidsfinanciën in Frankrijk. Door plannen van zowel Nieuw Volksfront als het radicaal-rechtse Rassemblement National dreigen de schulden verder op te lopen.

De CAC40-index in Parijs, die bestaat uit de veertig grootste Franse bedrijven, opende negatief. Gedurende de ochtend werd het sentiment wel even positiever, maar aan het eind van de dag eindigde de hoofdbeursgraadmeter desondanks 0,6 procent lager. De Franse banken Société Générale en BNP Paribas noteerden minnen tot 1,7 procent. Die banken bezitten veel Franse staatsleningen.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,1 procent lager op 932,85 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, zakte 0,2 procent tot 871,96 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen noteerden kleine verliezen bij het slot.

Telecombedrijf KPN en voedingsmiddelenconcern Unilever waren de grootste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met winsten van 0,9 en 0,6 procent. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij af met een min van 3 procent.

Bij de middelgrote fondsen voerde luchtvaartconcern Air France-KLM de stijgers aan. Het aandeel won ruim 2,3 procent. Metalengroep AMG, laadpalenproducent Alfen en Just Eat Takeaway hoorden bij de dalers in de MidKap, met minnen tot 1,7 procent. Voor dat laatste bedrijf verwerkten beleggers een verlaging van het koersdoel van analisten van Deutsche Bank. Het aandeel van de maaltijdbezorger verloor 1,2 procent.

Lufthansa won ruim 0,5 procent. De Europese Commissie kondigde maandag aan onderzoek te doen naar de miljarden aan Duitse staatssteun die het Duitse luchtvaartconcern tijdens de coronapandemie heeft gekregen. Dat volgt op een uitspraak van het Gerecht van het Europees Hof van Justitie van vorig jaar. Toen oordeelden rechters dat de commissie de steun van zo’n 6 miljard euro niet had mogen goedkeuren.