Professionele en snelle taxatie in Amsterdam

Als je van plan bent om een nieuwe woning te kopen dan is de kans groot dat je je huidige huis in Amsterdam wilt verkopen. Hiervoor is een taxatie een must, aangezien hiermee de waarde van de woning wordt bepaald. Als je een taxatie Amsterdam inplant, is het dan ook een goed idee om stappen te zetten om een zo hoog mogelijke huiswaarde te krijgen. De volgende tips helpen daarbij.

Recente verkopen

Een van de beste momenten om een ​​actuele taxatie te krijgen, is wanneer er bijvoorbeeld twee of drie recente verkopen plaatsvinden die sterk lijken op die van het onroerend goed dat wordt getaxeerd. Het is duidelijk dat dergelijke verkopen een direct effect hebben op de uiteindelijke waarde. De eenvoudigste manier om de verkopen bij je in de buurt in de gaten te houden, is door veilingen in de buurt bij te wonen. Of het nu om een ​​veiling of een onderhandse verkoop gaat, bewaar de verkoopbrochure als je de open woning bijwoont, zodat je taxateur de makelaar kan opsporen om de verkoopprijs te bevestigen.

Presentatie

Zorg ervoor dat de tuinen er mooi uitzien en de rommel in het hele huis wordt opgeruimd en dat soort dingen. Omdat de eerste indruk, zelfs bij vastgoedtaxateurs, telt. Als het pas geschilderd is en heel netjes en opgeruimd is en er goed uitziet, zoals het voor een koper zou zijn, dan zullen we positiever zijn over dat specifieke vastgoed. De eigenaar moet een pand in een staat van onderhoud aanbieden die vergelijkbaar is met een pand dat openstaat voor inspectie.

Verbeter vooraf

Als je verbeteringen moet aanbrengen, breng deze dan aan voordat de taxateur langskomt. Het gebeurt vaak genoeg dat taxateurs horen dat de verbeteringen nog later komen: “Volgende week gaan we de badkamer opknappen; of volgende week gaan we die carport opzetten…” Wat mensen niet begrijpen is dat taxateurs het moeten waarderen zoals ze het die dag aantreffen. Ze kunnen geen rekening houden met eventuele toekomstige verbeteringen die zij wel – of in veel gevallen misschien niet – zullen doorvoeren.

Geen overkapitalisatie

Het is duidelijk dat verbeteringen en renovaties waarde toevoegen. Maar je moet voorzichtig zijn met overkapitalisatie. Geef dus niet meer uit aan een bepaalde verbetering dan dat specifieke gebied aankan. Bijvoorbeeld: Het plaatsen van een grote aanbouw zal uiteraard de waarde van het onroerend goed verhogen, maar het zal de waarde mogelijk niet méér verhogen dan wat het feitelijk kost. Dat is doorgaans afhankelijk van de kwaliteit van het gebied.

Lijst met verbeteringen

Als er de afgelopen tijd verbeteringen aan het pand zijn aangebracht, geef dan een gedetailleerde en schriftelijke lijst van de uitgevoerde werkzaamheden en de kosten daarvan. Nog beter zouden projectspecificaties en een bouwcontract zijn, zodat de taxateur een idee krijgt van wat er precies is uitgegeven. Hoewel dit vaak gewicht zal toevoegen aan je aanvraag, houd er ook rekening mee dat de kosten niet in alle gevallen gelijk zijn aan de waarde. Dit heeft dus opnieuw te maken met de overkapitalisatie van de woning.