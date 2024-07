Staking dreigt op Parijse luchthavens voor Olympische Spelen

Vakbonden van werknemers op de Parijse luchthavens willen in de week voor de Olympische Spelen in Parijs staken om een geschil over bonussen voor het personeel. De bonden CGT, CFDT, FO en UNSA eisen dat alle medewerkers een olympische bonus krijgen.

Ze bekritiseren de “eenzijdige beslissingen” van het bestuur om alleen aan bepaalde personeelsleden bonussen uit te keren. De luchthavens Charles de Gaulle en Orly zijn de belangrijkste toegangspoorten tot Frankrijk voor buitenlandse bezoekers van de Olympische Spelen. Naar verwachting gaat het om tot 350.000 mensen per dag tijdens de Spelen. Ook duizenden atleten en hun uitrusting zoals kajaks, fietsen of polsstokken komen aan op deze luchthavens.

Vakbonden die werknemers in de gehele Franse publieke sector vertegenwoordigen eisen extra loon voor het moeten werken tijdens de Olympische Spelen in Parijs van 26 juli tot 11 augustus. Het sportspektakel valt tijdens de traditionele zomervakantie in Frankrijk. Politie, luchtverkeersleiders, vuilnismannen, rijksambtenaren, metro- en treinbestuurders en brandweerlieden stellen allemaal eisen. Hierdoor staan hun werkgevers onder druk om toe te geven om verstoringen te voorkomen.