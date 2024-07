Beleggers Wall Street wachten op verklaring Fed-baas Powell

Beleggers op Wall Street wachten dinsdag op de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell zal afleggen voor het Congres. Powell moet daarin het beleid van de Federal Reserve verdedigen. De hardnekkige inflatie in de Verenigde Staten heeft de Fed er tot nu toe van weerhouden om de rente te verlagen.

In aanloop naar Powells woorden lieten de beursgraadmeters in New York een gemengd beeld zien. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 39.227 punten. De bredere S&P 500-index steeg 0,2 procent naar 5584 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 18.467 punten. De S&P 500-index en de Nasdaq sloten maandag al op nieuwe recordniveaus, mede dankzij sterke koerswinsten van de chipbedrijven.

Beleggers hopen dat de Fed in september de leenkosten gaat verlagen en letten dan ook vooral op aanwijzingen over de toekomstige renteplannen van de centrale bank. Donderdag komen ook nog nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten. Dan wordt duidelijk of de Fed de strijd tegen de inflatie moet voortzetten of dat de centrale bank de teugels wat kan laten vieren door de rente te verlagen.

De S&P 500-index bereikte dit jaar al 35 keer een slotrecord. Dat komt vooral door de sterke opmars van chip- en techbedrijven die actief zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Chipbedrijf Intel (min 0,5 procent) zakte dinsdag iets, maar kende een dag eerder een koerswinst van ruim 6 procent. AI-chipbedrijf en beurslieveling Nvidia won daarnaast bijna 4 procent.

Tempus AI steeg verder dik 7 procent. Analisten van zakenbank JPMorgan gaven het bedrijf dat AI gebruikt voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, een koopadvies. Tempus AI ging in juni naar de Amerikaanse beurs.

Later in de week gaat het cijferseizoen op Wall Street van start. Zo komen snack- en frisdrankfabrikant PepsiCo en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines donderdag met resultaten. Op vrijdag volgen de kwartaalcijfers van de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo.