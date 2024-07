Bouwer Heijmans koopt branchegenoot voor groei in ‘Brainport’

Bouwconcern Heijmans koopt een kleinere branchegenoot in Brabant voor 13 miljoen euro. Met de overname van bouwer Van Gisbergen hoopt het bedrijf een sterke positie te veroveren op de markt voor woningbouw in de regio Eindhoven. De vraag naar nieuwe huizen is daar de komende jaren groot door de sterke groei van de techsector in die streek, die dankzij de aanwezigheid van bedrijven als NXP en ASML ook wel de Brainport wordt genoemd.

“Van Gisbergen heeft een grondportefeuille en een sterke reputatie in een groeiende regio van Nederland. Met deze transactie onderstrepen wij ons vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt”, stelt Ton Hillen, topman van Heijmans. “De onderliggende vraag naar nieuwbouwwoningen in de regio Groot-Eindhoven blijft immers onverminderd hoog, door sterke economische groei en de groeiende bevolking.”

Van Gisbergen blijft zelfstandig opereren. De huidige directeur en aandeelhouder, Peter van Gisbergen, blijft tot het einde van volgend jaar actief bij het bedrijf voor de overdracht van taken. Van Gisbergen heeft zo’n 55 medewerkers en boekte vorig jaar een omzet van 45 miljoen euro en een nettowinst van 3 miljoen euro.

Na de overname, die de Autoriteit Consument & Markt nog moet goedkeuren, heeft Heijmans in een keer 2200 nog te bouwen woningen erbij in zijn portefeuille. Die zogeheten grondposities liggen in de regio tussen Eindhoven en Tilburg.

Brabant telt enkele grote bedrijven in de chipindustrie en ook veel toeleveranciers van die technologiebedrijven. Onlangs was chipmachinemaker ASML nog kritisch over het vestigingsklimaat voor bedrijven en hoogopgeleide internationale werknemers. Een punt van zorg daarbij was de krappe woningmarkt in de regio.

Peter van Gisbergen, kleinzoon van de oprichter van het 124 jaar oude bedrijf, zegt dat hij al een tijd op zoek was naar een koper omdat hij geen opvolger kon vinden. “Hierbij waren voor mij drie criteria van belang: dat er met respect met de werknemers wordt omgegaan en dat iedereen mee over kan; dat het bedrijf onder eigen naam zelfstandig voortgezet kan worden; dat er vanuit de locatie in Hooge-Mierde gewerkt kan blijven”, zegt hij.