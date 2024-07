Hogere prijzen tabak en kleding stuwen inflatie

Het dagelijks leven is in juni 3,2 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. Daarmee was de inflatie hoger dan in de voorgaande maanden. In april en mei stegen de kosten van het levensonderhoud nog met 2,7 procent.

De hogere prijzen van tabak zorgden voor een stijging van de inflatie. In juni was tabak 30,9 procent duurder dan vorig jaar en in mei was sprake van een stijging van 22 procent. Per 1 april 2024 zijn de accijnzen op tabak verhoogd en dit zorgde voor een stijging van de prijzen. Een accijnsverhoging werkt met wat vertraging door in de verkoopprijzen, omdat er in de eerste maanden na de accijnsverhoging nog tabaksvoorraden met oude accijnstarieven worden verkocht.

Ook de hogere prijzen van kleding hadden een opwaarts effect op de inflatie. Kleding was in juni 1,3 procent duurder dan een jaar eerder. In mei waren de prijzen van kleding nog 3,9 procent lager dan vorig jaar.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode was in juni 3,4 procent, tegen 2,7 procent in mei. Die rekenmethode is net iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning. De inflatie in Nederland ligt daarmee boven het gemiddelde van de eurozone. De inflatie in het eurogebied koelde af van 2,6 procent in mei naar 2,5 procent in juni.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent. De centrale bank in Frankfurt kwam vorige maand nog met de eerste renteverlaging sinds 2019. Later deze maand vergadert de ECB opnieuw over de rentetarieven in het eurogebied. Op de financiële markten wordt verwacht dat de ECB in september en december opnieuw met een renteverlaging komt.