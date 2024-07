Investeringen in start-ups omlaag na sterk begin van het jaar

De investeringen in Nederlandse start-ups zijn afgelopen kwartaal sterk gedaald te opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Daarmee heeft het sterke begin van het jaar niet doorgezet, constateert de Dutch Startup Association (DSA).

De investeringen in start-ups telden in het tweede kwartaal op tot zo’n 430 miljoen euro, oftewel 10 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het nog om bijna 1,1 miljard euro.

Volgens de start-up-organisatie bleef het aantal investeringen ongeveer gelijk vergeleken met de eerste maanden van het jaar, maar ontbrak het aan zeer grote financiële injecties van rond de 100.000 euro en hoger. “Deze rondes zijn in Nederland uitzonderlijk en moeilijk voorspelbaar”, stelt DSA.

De grootste deal van het afgelopen kwartaal betrof AI-start-up Axelera AI. Dat ging om een investering van 68 miljoen dollar. Verder was er 42 miljoen euro voor BioBTX, een bedrijf dat plastic afval wil omzetten in chemische grondstoffen.

Kunstmatige intelligentie en biotech trokken over de hele linie de grootste investeringen. Bekende bedrijven in de top 10 van grootste start-up-investeringen waren verder kweekvleesbedrijf Mosa Meat, met 40 miljoen euro, en onlinebank bunq die een investering van 29 miljoen euro ophaalde.