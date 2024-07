Meta verbiedt antisemitische berichten die ‘zionisten’ kwetsen

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gaat berichten verwijderen die gericht zijn tegen “zionisten”. Dit zal gebeuren wanneer de term wordt gebruikt om naar Joodse mensen of Israëliërs in het algemeen te verwijzen, maakte het socialemediabedrijf bekend.

Meta verwijdert berichten die een persoon kwetsen op basis van een “beschermd kenmerk”, zoals hun ras, nationaliteit of religie. Politieke affiliatie valt volgens het bedrijf niet onder deze beschermde klasse. Hoewel velen zionisme beschouwen als een politieke beweging om een formele Joodse staat in het Midden-Oosten te vestigen, zegt Meta dat mensen de term “zionist” ook gebruiken om breder naar Joodse of Israëlische mensen te verwijzen.

Berichten worden ook weggehaald wanneer er wordt opgeroepen tot fysiek geweld tegen Joden of Israëliërs en bij ontmenselijkende vergelijkingen, zoals met varkens, vuil of ongedierte. Dit geldt eveneens bij berichten waarbij mensen worden bespot vanwege het hebben van een ziekte, aldus Meta.