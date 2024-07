Overheid en bedrijven betalen miljarden te veel voor externen

De Rijksoverheid en het bedrijfsleven in Nederland betalen jaarlijks miljarden euro’s te veel voor de inhuur van externe professionals, meldt marktonderzoeker Intelligence Group. Dat komt doordat organisaties de tarieven voor externen baseren op de salarisschalen van vaste medewerkers, in plaats van op de actuele marktprijzen voor zzp’ers en gedetacheerden.

Ze hanteren hiervoor veelal een vaste ophoogfactor van 1,6 tot 2 keer het salaris van een vergelijkbare vaste medewerker. Omdat salarissen doorgaans stijgen en zelden dalen, stijgen de tarieven voor externen door deze koppeling automatisch mee, terwijl tarieven in de markt op dit moment stagneren of zelfs dalen.

“De koppeling van inhuurtarieven aan loon- en functiegebouwen is onwenselijk en inefficiënt. Het haalt de concurrentieprikkel uit de markt en zorgt ervoor dat honderden met name grote werkgevers een dure cappuccino per ingehuurd uur te veel betalen”, zegt topman Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. “Alleen al bij de Rijksoverheid gaat het om 200 miljoen euro per jaar dat te veel betaald wordt, oftewel 10,50 euro per gedeclareerd uur.”